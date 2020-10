VIDÉO - Sinistrée par la crise, la ciergerie de Lourdes se lance dans le e-commerce

Le chômage partiel depuis le 1er avril va durer jusqu'au début de l'année prochaine et on ignore où on va, indique la responsable commerciale de la ciergerie, Mme Cervantès. L'entreprise produit habituellement entre 300 et 500 tonnes de cierges, mais cette année la barre des cent tonnes ne sera sans doute pas dépassée. Une chute de quelque 70% du chiffre d'affaires, de 1,2 million d'euros en 2019, est escomptée pour 2020.

Très dépendante du tourisme spirituel, qui en a fait la deuxième ville hôtelière de France après Paris, la cité mariale est globalement frappée et sinistrée, entraînant dans la crise ses 14.000 habitants. La chambre de commerce et d’industrie locale a calculé une baisse d’activité de 90% sur tout l'écosystème: les hôtels, les commerces de souvenirs, les transporteurs, la restauration... Et la saison 2021 pourrait connaître une baisse de 70% comparée à une année normale.