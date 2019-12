SMIC : Quelles sont les conclusions du rapport des experts ?

Le groupe d'économistes chargé de plancher sur la revalorisation du SMIC a rendu son rapport à Matignon ce vendredi. Ces experts préconisent de ne pas accorder de coup de pouce gouvernemental. Selon eux, ce levier ne permettrait pas de lutter efficacement contre la pauvreté et risquerait de nuire à la compétitivité des entreprises. Comment le SMIC évolue-t-il tous les ans en France et dans le monde ?



