SNCF : huit TGV sur dix en circulation à Rennes

D'après la SNCF, huit TGV sur dix seront disponibles à partir de ce 31 octobre 2019 et tout le week-end à Rennes, une bonne nouvelle pour les voyageurs. Toutefois, certains subissent encore les contrecoups des annulations de train, notamment en payant des trajets trop onéreux. D'ailleurs, ceux qui étaient informés ont dû se tourner vers les cars, qui eux affichent complet, mais avec des tarifs trois à quatre fois plus cher que d'habitude.



