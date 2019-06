Service national universel : une vingtaine de jeunes pris de malaises durant une cérémonie à Evreux

La faute à une chaleur dépassant les 30 degrés sur la moitié nord du pays. France Bleu Normandie, avance que 29 jeunes ont eu "un coup de chaud" dont un qui a été transporté à l'hôpital. Guy Lefrand, maire d'Evreux, a expliqué qu'il s'était lui-même "occupé de ces jeunes, en tant que médecin urgentiste" de profession. "C'était un petit coup de chaud, comme on en voit régulièrement", a constaté le maire de la commune.





Les jeunes ont été pris en charge dans les locaux de la mairie et une quinzaine de pompiers sont arrivés en renfort, comme l'a expliqué Arnaud Gillet, directeur de cabinet du préfet de l'Eure, à France Bleu: "Ces jeunes ont été rapidement pris en charge par les pompiers, ainsi qu'un véhicule du SAMU. Et la police municipale nous a beaucoup aidés. Ces jeunes ont été réhydratés rapidement et ont rapidement retrouvé la forme. Ce matin ils vont mieux et ont pu reprendre leur cursus de SNU".