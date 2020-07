Société : les nouvelles relations derrière le masque

Il était déjà censé se généraliser, mais en étant rendu obligatoire dans les lieux publics clos, le masque va devenir un accessoire encore plus indispensable. Il a déjà modifié quelques habitudes. Nos échanges ne sont plus totalement les mêmes. Alors, comment créer du lien sans faire tomber le masque ? Nos journalistes ont posé la question à un morphopsychologue, un expert du langage et des expressions corporelles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.