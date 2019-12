Soissons : la mairie ne fait pas de cadeau à la maison illuminée de la famille Nivart

Tous les ans, petits et grands peuvent venir s’émerveiller devant leurs décorations aussi abondantes que scintillantes. Ils offrent même aux visiteurs gâteaux et chocolat chaud, sans rien demander en retour. Mais cette année, la magie de Noël est un peu contrariée pour Ludivine et Michaël Nivart. Ce couple d’habitants de Soissons, dans l’Aisne, a en effet déchanté en recevant la semaine dernière un courrier de la mairie. Elle "nous demande de nous déclarer comme un établissement recevant du public, un ERP, explique Ludivine aux caméras du JT de 13 heures de TF1 dans le reportage en tête de cet article : c’est le genre d’établissements qu’il faut mettre aux normes, avec des rampes d’accès pour handicapés, des bornes incendie…".

Pour les visiteurs de leur maison illuminée, c’est l’incompréhension. "Ça me surprend de la part de la mairie parce que Noël est un moment où il faut laisser les gens respirer de ce qu’ils endurent quotidiennement tout au long de l’année", réagit l‘un d’eux. Une autre fait remarquer qu’une maison voisine fait de même depuis 15 ans, sans jamais avoir été inquiétée.