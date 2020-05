Solidarité : des chefs aux petits soins pour le personnel soignant

On ne compte plus les initiatives de solidarité à destination des soignants depuis le début de l'épidémie. En région parisienne, des chefs se sont lancés dans la distribution de repas aux hôpitaux et aux associations d'aide aux personnes vulnérables. Ils ont commencé à deux, ils sont désormais une soixantaine. Et ils livrent environ 900 menus chaque semaine. Alors, pour tenir la cadence, ils lancent un appel au don.



