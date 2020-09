Solidarité des commerçants : portrait d'une épicière ambulante

Quand la crise a éclaté, Julie Jeuffrault s'est vite rendu compte qu'il y avait de la demande dans les villages. Cette épicière ambulante vend de tout : œufs, fromages, légumes... Quand certains fournisseurs se sont trouvés en difficulté, elle les a aidé à écouler leurs produits à son échelle, une grosse part de solidarité. Son travail favorise d'ailleurs la convivialité avec autrui. Et malgré un salaire en dessous du SMIC et une vie sur la route, Julie refuse de compter ses heures de travail.



