Solidarité : des restaurateurs préparent des repas pour les soignants

Pour remercier les soignants, plus de 600 restaurateurs généreux se sont mobilisés pour leur préparer des repas dignes des grandes tables. François et Maxime en font partie. Ayant chacun leur restaurant, ils ont décidé de travailler ensemble pour préparer 120 menus pour l'hôpital public. Tous les ingrédients ont été offerts gratuitement par les producteurs. Une petite attention très appréciée par les soignants.



