Solidarité fioul : des entrepreneurs et le Resto du Cœur du Doubs offrent du fioul aux démunis

Faute de moyens, nombreux ont renoncé à réchauffer leur domicile en hiver. Pour les aider à faire face au froid, quelques entrepreneurs et le Resto du Cœur du Doubs ont lancé l'opération "Solidarité fioul". Pour 1 000 litres de fioul vendus, 25 centimes seront reversés sous forme de bons aux plus précaires. Grâce à cette opération, plus de 15 000 euros de fioul sont offerts chaque année. Dans le département, 50 foyers recevront cette aide et passeront les fêtes de fin d'année au chaud.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.