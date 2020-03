Solidarité : ils mettent des chambres à disposition pour les soignants

Des particuliers mettent à disposition des soignants des chambres gratuites pour leur permettre de dormir plus près de leur lieu de travail. Dans le secteur hôtelier, les établissements situés à proximité d'un hôpital se mobilisent aussi. Partout dans l'Hexagone, plus de 20 000 chambres d'hôtels ont ainsi été mis à disposition des personnels soignants qui en ont besoin, sous présentation d'une carte professionnelle.



