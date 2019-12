Solidarité : quand les pompiers assistent le père Noël en Alsace

Le temps d'une journée, les pompiers se sont transformés en père Noël en Alsace. Avec la complicité de certains magasins et du père Noël, les soldats du feu ont permis à deux cents enfants issus des milieux défavorisés d'avoir les cadeaux de leurs souhaits. Leur objectif est d'apporter de la gaieté et du bonheur dans certains foyers.



