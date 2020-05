Solidarité : un lycée professionnel parisien se transforme en salles d'atelier de cuisine et de couture

Pour aider les sans-abris et soutenir les soignants, des élèves d'un lycée professionnel parisien viennent quotidiennement cuisiner des repas pour des centaines de bénéficiaires. Ils sont tous volontaires et reçoivent même parfois un coup de main d'anciens élèves. Les parents sont également de la partie. Les ateliers de couture, eux, produisent un demi-millier de masques par jour. Ils lancent d'ailleurs un appel aux dons pour avoir davantage de matières premières et ainsi augmenter la cadence.



