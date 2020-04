Solidarités : de belles initiatives pour s'entraider et se faire du bien

En attendant le déconfinement, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour faire du bien en cette période difficile non seulement à nous qui restons à la maison mais aussi aux professionnels qui sont à l'arrêt depuis des semaines. L'une d'elles s'appelle "quarantAIME", un site qui propose de précommander vos futurs activités post-confinement. Plus de 2 000 activités dans tout le pays y sont proposées : aller au restaurant, au bistrot ou encore passer une nuit insolite perché dans les arbres... il y en a pour tous les goûts. De plus, 5% des ventes sont reversés à l'opération "Tous unis contre le virus" pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes les plus démunies. Quid de l'initiative "Cet été, je visite la France" ?



Ce samedi 18 avril 2020, Coralie Dioum, dans sa chronique "L'instant bien-être", nous parle de deux opérations pour soutenir les professionnels du tourisme et du bien-être. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 18/04/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.