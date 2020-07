Son 3e étage a rouvert : comment la tour Eiffel parvient à attirer une nouvelle clientèle

UN PEU DE HAUTEUR - Le troisième étage de la tour Eiffel, l'un des monuments les plus visités au monde, est désormais ouvert. Avec la crise sanitaire, le profil des visiteurs qui le foulent a changé.

Les affaires reprennent doucement mais sûrement pour la Tour Eiffel, ce haut lieu du tourisme mondial. Avec la crise sanitaire, elle n'accueille plus que 7.000 touristes par jour en moyenne depuis sa réouverture le 25 juin, contre 23.000 en temps normal. Mais cette tranquillité réjouit les visiteurs, qui peuvent de nouveau fouler son troisième étage depuis mercredi. Les premiers touristes sont arrivés en famille. Surtout des Français et des Franciliens venus goûter aux joies de la découverte, ou des retrouvailles, avec la Dame de fer. Tous se sont pliés aux consignes sanitaires : port du masque obligatoire et distributeurs de gel hydroalcoolique installés à chaque étage. "C'est un vrai bonheur de profiter de la Tour Eiffel sans la foule, c'est vraiment génial", se réjouit ainsi une mère de famille dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Du plaisir d'être si haut, et puis la tranquillité en même temps", enchaîne un autre passant.

Les touristes étrangers manquent à l'appel

Il faut dire que le profil type du visiteur a changé. Avant le confinement, 80% des visiteurs étaient étrangers, 20% français. "Aujourd'hui, les deux-tiers sont français et un tiers sont étrangers", souligne auprès de l'AFP Patrick Branco Ruivo, directeur général de la société d'exploitation Tour Eiffel. Même constat, en bas de la Tour, où il n'y a plus de files d'attente. "Pas de touristes !", lancent deux jeunes femmes. "Pour le commerce c'est peut-être pas génial, mais pour nous c'est royal", s'amusent-elles. Alors pour gravir les étages, les visiteurs n'ont que l'embarras du choix. Les plus courageux opteront pour l'escalier et ses 1 665 marches, les autres prendront l'ascenseur en respectant les mesures de distanciation physique.

Avec des animations tout l'été, la Tour Eiffel compte malgré tout doubler le nombre de ses visiteurs d'ici la fin du mois. Pour ce faire, elle a décidé d'offrir à ses touristes locaux de nouveaux services : demi-tarifs pour les enfants de 4 à 11 ans (désormais fixés à deux euros), soirée DJ set les jeudis et vendredis soirs pour attirer les jeunes. Sans danser, distanciation oblige, juste pour le plaisir d'écouter de la musique sur une grande terrasse estivale, donnant sur le champ de Mars, au 1er étage. En lien avec la Ville de Paris, des artistes de "spectacle vivant" seront également invités à se produire et au mois d'août, il y aura des concerts et du hip hop, annonce Frédéric Hocquard, adjoint à la Mairie de Paris chargé de la Vie nocturne et de la Culture.

La rédaction de LCI