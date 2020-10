Sorties, loisirs : que pourrez-vous faire ?

Enfants, adultes, tous les sports en intérieur sont interdits dès demain, ainsi que la natation et les sports collectifs en extérieur. Seules les pratiques individuelles comme la course à pied reste autorisée, dans la limite d'un kilomètre autour de chez soi.



Durement touchés lors du premier confinement, les cinémas fermeront leur porte ce jeudi soir. Ils sont donc venus nombreux profiter de l'ultime séance. Les théâtres baissent, eux aussi, le rideau. Un nouveau coup dur pour ce producteur. Sébastien Azzopardi a déjà perdu 500 000 euros lors du premier confinement.



Ils avaient tout prévu pour Halloween. Les parcs d'attraction referment leur porte, tout comme les musées. Demain, la Joconde se sentira donc de nouveau bien seule, privée de ses visiteurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.