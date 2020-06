Sport : les insolites de votre été

L'été est là et bientôt, on pourra profiter du soleil et des plages. Comme chaque année, les activités aquatiques sont les plus prisées en cette période. Voici quelques innovations qui pourraient bien vous être utiles cet été. A commencer par une planche qui permet de surfer autant sur les océans que sur les lacs et les rivières. Reliée à un moteur électrique et à un aileron, elle permet de "voler" à 85 cm au-dessus de l'eau, à une vitesse de 35 km/h. Reprenez goût à la navigation avec l'IZIBoat, un catamaran en kit qui peut être transporté facilement d'un endroit à un autre. Enfin, il y a le gadget développé par la SNSM, un indispensable cet été. Il s'agit d'un petit bracelet connecté qui permet de déclencher un appel SOS en cas de danger en mer, en montagne ou en forêt.



Ce dimanche 21 juin 2020, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir des innovations aquatiques qui pourraient animer nos vacances d'été. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 21/06/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.