Station de ski : les vacanciers s'apprêtent à partir

Dans les stations de sport d'hiver, l'heure est au départ. Après leur séjour au Grand-Bornand, les vacanciers quittent avec regret les montagnes. Ils ont pu profiter du soleil, du ciel bleu et de la neige. Par ailleurs, certains pensent déjà aux difficultés qui les attendent comme la grève, les pénuries d'essence et le trafic.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.