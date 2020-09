Strasbourg, Pau, Lyon… : les retoquages d'arrêtés imposant le port du masque se multiplient

Après les agglomérations de Pau et de Strasbourg, c'est à Lyon que le port du masque obligatoire est retoqué par la justice. Le préfet a jusqu'à mardi midi pour assouplir la mesure. Les juges estiment qu'à certains horaires et dans certains endroits, le risque sanitaire ne justifie pas cette privation de liberté. Cette décision du tribunal administratif satisfait l'association citoyenne à l'origine du recours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.