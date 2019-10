VIDEO - Suicide d'une directrice : Jean-Michel Blanquer propose un "comité de suivi"

EDUCATION - Dix jours après le suicide d'une directrice à Pantin, et pour réagir afin de rassurer la profession, le ministre de l'Education a proposé ce jeudi la création d'"un comité de suivi" associant syndicats et professionnels pour "faire évoluer" le statut des directeurs d'école.

La tension reste palpable dans le monde enseignant, dix jours après le suicide de Christine Renon. Des rassemblements à la mémoire de cette directrice d'une école à Pantin sont en effet prévus ce jeudi, en Seine-Saint-Denis mais aussi en province.

Raison pour laquelle, afin d'essayer de désamorcer la crise, Jean-Michel Blanquer a annoncé la création d'un comité de suivi.

"On doit améliorer la situation des directeurs d'école" qui n'est "pas satisfaisante", a affirmé le ministre de l'Education sur RTL, proposant la création d'"un comité de suivi" associant syndicats et professionnels pour "faire évoluer" le statut des directeurs d'école, qui ont le même que les professeurs des écoles. "Le fait d'avoir du surcroît de travail à certains moments, c'est le propre des fonctions de responsabilité et c'est justement cela qu'on doit mieux encadrer", a souligné Jean-Michel Blanquer.