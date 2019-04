VIDÉO - Suicide dans les forces de l'ordre : "J'étais crevé, j'ai pris mon arme et je me la suis mise dans la bouche", témoigne un policier

Pendant vingt ans, il a fait de son métier sa priorité au point d'avoir sacrifié son couple. Mais il y a quelques mois, ce policier avoue s'être senti au pied du mur et avoir pensé au pire. "C'est le cercle vicieux, on rentre un soir, on regarde chez soi et c'est vide et ce jour là on se dit 'j'ai tout sacrifié et ça ne va encore pas'," témoigne-t-il pour LCI, alors que deux nouveaux fonctionnaires se sont suicidés ce jeudi.





"Ce soir là, ça a été un électrochoc pour moi, je m'en souviendrai toute ma vie", poursuit-il, avant de détailler. "J'étais crevé, j'ai pris mon arme, je me la suis mise dans la bouche, j'ai levé les yeux, j'ai vu la photo de ma fille, j'ai repensé aux gens qui se sont suicidés et que j'ai pu ramasser dans ma vie et là je me suis dit : non je ne peux pas lui imposer ça, j'ai pas le droit."





S'il s'est finalement ravisé, ce n'est pas le cas de 28 fonctionnaires qui se sont donnés la mort depuis le début de l'année.