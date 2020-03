Télétravail, télémédecine, livraison à domicile… Avec le coronavirus, on vit à distance

Le quotidien de Français a changé depuis la propagation de l'épidémie de coronavirus sur le territoire. Dans les entreprises, de plus en plus de salariés se sont mis au télétravail. Certains par peur du virus, d'autres par obligation. Même observation dans le secteur de la santé. Des médecins proposent à leurs patients des consultations par visioconférence. Enfin, le drive est plébiscité lors des achats de produits pour éviter les supermarchés bondés.



