Témoignages de deux "héros du quotidien" invités à la cérémonie du 14 Juillet

Ils auraient pu rester dans l'ombre et les voilà mis en lumière. Pierre Azemar et Alia Ouaoui sont invités à assister à la cérémonie du 14 Juillet à Paris. Respectivement boucher et agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ils ont été choisis et remerciés par l'État pour leur investissement pendant la crise sanitaire liée au Covid-19. Nous les avons rencontrés.



