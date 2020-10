Tempête Alex dans les Alpes-Maritimes : vers une reconstruction à Roquebillière

Une semaine après les inondations dans les Alpes-Maritimes, les villages touchés tentent de se relever doucement. Parmi eux, Roquebillière qui veut reconstruire le plus vite possible sachant que cette catastrophe est loin d'être la seule de son histoire. En 1 400 ans, trois tremblements de terre et six inondations ont forgé le caractère du village. Malgré une histoire à répétition, les habitants sont prêts à se battre pour se relever et nombreux sont ceux qui veulent y rester à tout prix.



10/10/2020