Tempête Alex : les pompiers au secours des villages isolés

Depuis ce week-end, près de 1 000 pompiers sont mobilisés dans les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée. Bien qu'ils aient évacué plusieurs personnes, il reste encore certains villages isolés. Plus d'une centaine de personnes se sont également retrouvées sans eau ni électricité. Et plus de 40 sections de la route départementale ont été détruites par la tempête. Mais ce lundi, les militaires ont pu dégager un accès jusqu'aux villages.