Tempête Alex : son passage a provoqué une avalanche de pierres et de boue à Malaussène

Dans l'arrière-pays niçois, les gendarmes, les pompiers et la sécurité civile découvrent un peu plus chaque jour l'ampleur des dégâts laissés par le passage de la tempête Alex. Dans la vallée du Var, les intempéries ont provoqué une avalanche de pierres et de boues à Malaussène. La coulée a enseveli plusieurs maisons, détruisant au passage le réseau d'adduction d'eau potable du village.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.