Tempête Alex : une forte solidarité pour aider les sinistrés à Breil-sur-Roya

Les solidarités continuent de se multiplier dans les villages dévastés par la tempête Alex. Le nettoyage se poursuit également. Chaque matin à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), une cohorte de volontaires converge vers la ville. Ceux-ci sont constitués de professionnels du secours et de simples particuliers. Dans la localité, les dons affluent de tout le pays, et même d'Italie.



