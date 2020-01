Tempête Gloria : la montée des eaux inquiète les habitants de Trèbes

À Trèbes, le fleuve est en train de gagner progressivement sur les berges. Son niveau est entre 3,25 et 3,50 mètres. Aucune évacuation n'a été annoncée, mais tout est prêt pour mettre en sécurité les habitants des quartiers bas. Jeudi, on craint que le niveau monte encore, malgré la baisse des précipitations cette nuit. Plus de détails avec notre journaliste sur place, Pascal Michel.



