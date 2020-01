VIDÉO - Tempête Gloria : Puichéric, village de l'Aude isolé par les eaux des inondations

Un autre ajoute, en marchant avec difficulté, de l’eau jusqu’aux genoux, dans le centre du village, où une dizaine d’habitations ont dû être évacuées et quatre personnes relogées : "C’est plus que compliqué. Regardez le courant qu’il y a (il montre l'eau s'écoulant entre ses bottes en caoutchouc). On a dû sortir nous-mêmes des personnes âgées. Là, le voisin, il ne peut plus sortir de chez lui. Et moi-même, je peux plus rentrer chez moi, parce qu’on ne peut plus ouvrir la porte."

Cet habitant avait, en outre, déjà vu sa maison inondée il y a un an et demi. "On venait tout juste de refaire les peintures, il y a une semaine... On avait laissé sécher, histoire de faire du travail convenable. Et là, c’est de nouveau la même chose. Alors franchement, je ne sais pas comment on va faire cette fois", explique-t-il, des larmes dans la voix. Et ce n’est même pas tout : un nouveau pic de crue est attendu en amont du fleuve, qui pourrait encore faire monter le niveau de l’eau ce jeudi après-midi.