Tendance : des jouets malins pour Noël

Êtes-vous en panne d'idées cadeaux pour les enfants à l'approche de la fête de Noël ? Pourquoi pas un globe terrestre interactif. Celui-ci possède un petit écran et un stylet pour sélectionner un pays. On peut y découvrir les animaux, la capitale, les monuments et l'hymne national du territoire. Découvrez également le Bookinou qui permet d'écouter tous les livres avec la voix d'un proche.



Ce dimanche 1er décembre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir sa liste d'idées cadeaux pour les enfants à l'approche de la fête de Noël. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 01/12/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.