Tendance : la pétanque résiste face à l’arrivée de nouveaux jeux en plein air

Les jeux en plein air sont indémodables et incontournables l’été. Pour cette année 2020, la quille finlandaise reste la star. C’est une nouveauté qui séduit de plus en plus. En un an, le premier distributeur de ce jeu a doublé ses ventes. Cet engouement pour la quille finlandaise est constaté quotidiennement dans les rayons d’une chaîne de magasins, où les ventes de jeux en plein air sont en hausse de 30% depuis deux ans. Cette tendance est renforcée par le déconfinement. Même si de nouveaux jeux arrivent sur le marché, la pétanque fait de la résistance. Elle est indétrônable depuis sa création en 1907. À Sainte-Maxime, les boulistes locaux partagent leur terrain avec les touristes.



