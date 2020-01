Tendance : le retour en force du vinyle

Presque voué à disparaître, le vinyle fait actuellement son grand retour. La cassette et le petit disque argenté l'ont fait vivre des décennies difficiles. Mais en cinq ans, les 33 tours sont de nouveau incontournables et ses ventes ont quintuplé. Les artistes eux-mêmes exigent une version vinyle de leur album.



