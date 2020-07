Tendance : les vacances près de chez soi

Cet été, Annie et Christian optent pour des vacances à quelques kilomètres de chez eux au camping Les Peupliers en Normandie. À plusieurs emplacements de là, Florence devait fêter son anniversaire en Espagne. Mais son voyage a été annulé. Elle se contente finalement du soleil normand.



Dans ce camping, 95% des réservations sont faites par des Normands qui ont privilégié la proximité et la sécurité. Les vacanciers préfèrent rester dans leur région plutôt que d'aller sur des départements un peu plus éloignés. L'occasion de (re)découvrir leur territoire. Des destinations moins exotiques pour les vacances, mais qu'importe, certains y trouvent des avantages.



