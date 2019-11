Retard, annulation... : la galère de nombreuses communes face aux dysfonctionnements des TER

Les problèmes relatés par les usagers sont de plus en plus nombreux concernant les lignes régionales. C'est le cas à Saint-Sulpice-Laurière, en Haute-Vienne, où les Intercités ne s'arrêtent plus. Le TER est donc désormais la seule solution. Mais les personnes âgées ont dû mal à accéder aux trains, à cause de la hauteur insuffisante des quais tandis que les retards fréquents des départs et des arrivées impactent aussi le quotidien des habitants de ces régions.