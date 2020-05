Terrasses et promenades : retour sur l'histoire des trottoirs

Le premier trottoir parisien a été construit en 1607 sur le pont Neuf. Il faudra attendre 1780 pour qu'un autre apparaisse à Paris. Plus tard, Georges Eugène Haussmann le généralise pour faciliter les accès aux commerces et rendre la ville plus hygiénique. Mais qu'évoque-t-il à nos compatriotes ? Qu'est-ce qui a changé dans ces espaces piétons ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.