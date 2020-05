Tests massifs : ce qui nous attend après le déconfinement

Si le médecin estime que nos symptômes sont probants, il va préconiser le fameux test PCR pour savoir si on est atteint par le Covid-19. À partir de lundi, on pourra se faire tester à l'hôpital, dans des laboratoires privés, au drive, ou encore à domicile. Si le test s'avère positif, on devra rester à l'isolement, chez nous ou à l'hôtel. Le médecin va essayer de retracer les personnes qu'on aurait pu croiser et contaminer en 48 heures. Que se passera-t-il pour nos proches si on est malade ?



Ce vendredi 8 mai 2020, Fabien Crombé, dans sa chronique "Les indispensables", nous explique les procédures à suivre en cas de suspicion de Covid-19. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 08/05/2020 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas, remplacé ce soir par Amélie Carrouer, apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.