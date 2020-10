VIDÉO - Faute de passagers, Air France se rabat sur le fret de marchandises

En l’absence de valises, on peut charger 20% de marchandises en plus

En l’absence de valises, on peut charger 20% de marchandises en plus - Un responsable du fret chez Air France

Le plus souvent, il s'agit de produits alimentaires. "On peut trouver des litchis et des ananas de l’île de la Réunion, des avocats de Colombie, mais aussi des mangues d’Amérique du Sud, de la viande argentine ou bien encore des poissons qui arrivent de nos destinations africaines", liste-t-on à la gare de fret d’Air France. Mais à l’approche de Noël et des fêtes de fin d’année, les livraisons de colis vont se multiplier.