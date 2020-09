VIDÉO - "Je ne suis peut-être pas leur père, mais eux sont mes enfants" : l'art délicat d'être beau-papa

En effet d'après cette enquête , les trois quarts des enfants mineurs habitant avec un seul de leurs parents vivent avec leur mère, soit en famille monoparentale, situation la plus fréquente, soit en famille recomposée. Et dans ce dernier cas, il s’agit le plus souvent d’une mère vivant en couple avec un homme, qui est donc un beau-père. Malgré cela, on parle très peu de ces hommes qui s'occupent parfois à temps plein des enfants de leur conjointe. Le JT de 20H de TF1 leur consacre un reportage grand format dans la vidéo en tête de cet article.

Dans la littérature, les beaux-parents apparaissent plus souvent sous les traits de la marâtre de Blanche-Neige que de son pendant masculin. Et pourtant, les beaux-pères sont loin d'être des seconds rôles. A l'ère de la famille recomposée, ils sont même trois fois plus nombreux (584.000) que les belles-mères (212.000) dans la vie des enfants, selon une étude publiée cet été par l'Insee.

On y fait ainsi la connaissance de Stéphane, en couple avec Annabelle, maman de Faustine, 11 ans, Arthur, 14 ans, Vanille, 19 ans, et de la petite dernière Victoire, 6 ans, qu'ils ont eue ensemble. "Ça a été intense parce que quand j'ai rencontré Annabelle, il y en avait déjà trois. Donc il a fallu s'y mettre et assez vite", raconte-t-il aux journalistes de TF1. Et pour tisser des liens, une seule solution : se trouver des points communs. Pour Arthur, la figure masculine qu'il représente a facilité les choses. "C'est le seul homme de la famille donc on peut plus parler avec lui. Je le considère comme quelqu'un de ma vraie famille, puisque depuis tout petit je vis avec lui la semaine", confie ''adolescent.

Mais se faire une place dans une famille déjà construite n'est pas toujours chose aisée. Ainsi, dans cette famille recomposée, Stéphane est à la fois père et beau-père, deux statuts différents qui ont suscité quelques jalousies. "Je ne me substitue pas au père, ils n'en ont qu'un, mais comme je le leur dis souvent, je ne suis peut-être pas leur père, mais eux sont mes enfants. Ça fait bientôt neuf ans que je les connais, que je les ai élevés, nourris, blanchis. Quand ils étaient malades, je les veillais", souligne-t-il.

Pour le sociologue de la famille Julien Damon, c'est justement l'implication de l'homme qui a évolué et qui explique ce changement dans la société. "Les pères sont plus présents avec leurs enfants, que ce soit les enfants qu'ils onts eu avec la maman ou les enfants qu'ils élèvent sans en être le père biologique. Comme les pères sont de plus en plus présents, les beaux-pères le sont également".