"C’est un sentiment d'indignation, de dégoût", confie la députée Danièle Obono, dépeinte en esclave par "Valeurs Actuelles"

"C’est une attaque politique avilissante et dégradante", estime la députée de la France Insoumise, Danièle Obono. "De me voir repeinte de cette manière là, j’ai ressenti une extrême violence", explique l'élue qui confirme n'avoir "jamais autant ressenti dans sa chair la violence du racisme et du sexisme de cette manière là". "C’est un sentiment d'indignation,de dégoût, de révolte et de détermination par rapport au combat que je mène contre ces comportements, ces propos, profondément anti-républicains".

Mais pour Danièle Obono, ce n'est pas seulement une attaque politique mais une attaque personnelle. Ces "images extrêmement violentes portent atteinte pas seulement à ma personne mais à mes ancêtres, à ma famille". Et ce n'est pas la première fois qu'elle est victime d'attaques racistes, "ça fait trois ans que je suis l’objet d’attaques de ce type", affirme la députée. Elle estime qu'il y a en France depuis plusieurs années une "banalisation d’un discours de l'extrême droite, de racialisation, de stigmatisation".