TGV Nantes-Paris : comment 750 passagers sont restés coincés 16 heures

Entre Bretoncelles et La Loupe, la rame s'immobilise. Un arbre abattu a sectionné la caténaire et brisé l'une de ses potences. Le début de huit heures d'attente sans électricité. La cellule de crise de la SNCF a fait venir un train diesel depuis Chartres. Il a fallu deux heures pour transborder les voyageurs un par un d'une rame à l'autre. Parti de Nantes à 14h50, le TGV est arrivé à Paris-Montparnasse à 6h du matin.



