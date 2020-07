TGV : un train trop cher ?

À cause du confinement, mais aussi des grèves en début d'année, la SNCF a enregistré des pertes abyssales évaluées à 2,4 milliards d'euros au premier semestre. Le trafic a repris et une étude qui vient d'être publiée décrit le portrait-type d'un client du TGV. Elle affiche des résultats surprenants sur la parité, sur le revenu des passagers. Ce chiffre vous est dévoilé par nos journalistes.



