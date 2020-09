Maison squattée à Théoule-sur-Mer : tout est bien qui finit (presque) bien

Sur des images filmées par Nice-Matin, on peut voir le propriétaire jeter par les fenêtres les affaires laissées là par les squatteurs : matelas, couvertures, sacs de vêtements... Le maire de la commune, Georges Botella, est venu sur place constater les dégâts : "Devant l’injustice que représente ce squat, il est hors de question de laisser des gens dans la peine. Nous allons les aider moralement, techniquement et aussi administrativement", promet l'édile face à la caméra de TF1, dans le reportage en tête de cet article.

Les commerçants locaux, émus par l’histoire de ce couple, ont décidé de se mobiliser pour leur apporter du réconfort, et un formidable élan de solidarité s'organise dans la petite commune de bord de mer. Le couple de retraités a ainsi été accueilli gracieusement durant quelques jours par le propriétaire d’un hôtel cinq étoiles. "C’est une situation à laquelle personne n’aimerait être confronté. Nous avions de la disponibilité donc il était assez facile de proposer cette solution", explique à TF1 Christian Baumgarten, directeur général du Tiara Miramar Beach Hôtelr.

De son côté, Maurice Martos, gérant du restaurant "Les Frères de la Baie" et membre du syndicat des restaurateurs et hôteliers de la commune, a proposé au couple de septuagénaires des repas gratuits, le temps d'effectuer les travaux pour remettre en état leur cuisine. "On leur amène un peu de chaleur, et c’est bien la moindre des choses. Ce n’est pas évident pour eux. Ils viennent en vacances à Théoule depuis près de 35 ans. Et se voir ainsi déposséder de son bien, ça paraît invraisemblable", souligne-t-il.