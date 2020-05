Tour d'horizon de ce qui va rouvrir ou pas le 11 mai

Le calendrier des prochaines semaines n'est pas simple entre les départements rouges et en vert. Il n'est pas tout à fait le même. Si certains établissements, lieux rouvrent à tous quelle que soit la couleur du département, d'autres dépendent de l'accord du maire et du préfet. Quelles sont les grandes étapes de ce déconfinement ? Les détails avec notre journaliste Garance Pardigon.



