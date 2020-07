Tous concernés : Ces locataires qui mentent sur leur salaire

Il faut savoir qu'environ un jeune sur quatre, entre 18 et 25 ans, ont déjà fourni de faux dossiers pour avoir un appartement, un chiffre qui monte à 30% en Île-de-France. Pour cause, les conditions de location ne sont pas évidentes pour la plupart. Quand certains falsifient des fiches de paie à l'aide de photomontages, d'autres font appel à des experts en la matière. Pourtant, pour faux et usage de faux, on risque trois ans de prison et 45 000 euros d'amende au minimum. Cependant, tant que le loyer est payé, le propriétaire des lieux n'entame pas de poursuite.



Ce vendredi 31 juillet, Matthieu Desmoulins, dans sa chronique "Tous concernés", nous raconte les falsifications de dossiers pour obtenir un appartement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 31/07/2020 présentée par Christophe Beaugrand sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Christophe Beaugrand vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.