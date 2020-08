Tous concernés : les personnes âgées les plus touchées par le virus

Selon le dernier bulletin de Santé Publique France publié le 13 août dernier, ce sont les plus âgés qui restent les plus fragiles face au coronavirus. Ce sont également eux qui développent le plus des formes graves de la maladie et qui nécessitent une hospitalisation. Si l'on regarde les chiffres actuels, 49 % des personnes hospitalisées ont plus de 75 ans contre 7% pour les 15-44 ans. Du côté de la mortalité, plus de 70% des personnes décédées du Covid sont également âgées de plus de 75 ans. Ainsi, pour mieux protéger nos seniors, Emmanuel Macron va annoncer des mesures supplémentaires dans les semaines à venir.



