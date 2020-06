Tous concernés : Trop de masques, comment en est-on arrivé là ?

Il y a quelques mois encore, le pays a connu une pénurie de masques. En réponse à l'urgence sanitaire, l'Etat a mobilisé près de 300 entreprises du secteur textile pour produire des masques lavables et réutilisables. Pour pouvoir équiper les Français, la production a été accélérée. De six millions de masques par semaine on est passé à 30 millions par semaine, d'avril à juin. Mais voilà, depuis le déconfinement, les masques ont du mal à se vendre et les stocks s'accumulent chez les fabricants. En Auvergne-Rhône-Alpes, où la mobilisation a été très importante, 450 000 masques sont restés invendus et ce chiffre pourrait encore augmenter. Comment en est-on arrivé à cette situation ? Quelles sont les solutions envisagées ?



Ce lundi 8 juin 2020, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous parle de la surproduction de masques en tissu. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 08/06/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.