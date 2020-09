Trafic : les embouteillages ont gagné les pistes cyclables

Le vélo fait partie des secteurs qui ont le sourire. Son usage est en forte expansion dans les grandes villes, plus 33%. Pour éviter les transports en commun, nombreux ont choisi les deux-roues au grand air, à tel point que la piste cyclable est actuellement presque victime de son succès. C'est le cas notamment à Lille et en région parisienne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.