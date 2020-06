Train, avion : nouvelle phase, nouvelles règles

Ce mois de juin, le port de masque obligatoire sera la seule contrainte pour ceux qui voyagent en train. D'ailleurs, la SNCF proposera la totalité de ses offres mi-juin et la règle d'un siège sur deux ne sera plus appliquée. Mais le masque reste obligatoire et la distanciation sociale n'a pas été assouplie, notamment en Île-de-France. Et l'attestation employeur pendant les heures de pointe est toujours d'actualité. En ce qui concerne l'avion, trouver des vols est encore difficile.



Ce lundi 1er juin, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Tous concernés", nous parle des nouvelles règles dans les transports ce mois de juin. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 01/06/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.