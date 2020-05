Transport aérien : les nouvelles règles à l'embarquement et à bord des avions

Air France va mettre en place de nouvelles mesures à l'embarquement et en vol. Les attestations de déplacement seront systématiquement contrôlées par la police. Une borne d'enregistrement sur deux sera neutralisée pour éviter les contacts trop fréquents entre les voyageurs. Dans les avions, un siège sur deux sera aussi vide. Mais cette règle n'est valable tant que les appareils ne sont pas remplis. Pour limiter le contact avec le personnel, les repas et les collations ont été supprimés sur les vols de moins de 2H30.



