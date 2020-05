Transport en commun : les grands préparatifs

À partir de lundi, les lieux où la crainte d'être contaminé sera la plus forte sont les transports en commun. Alors, dans les gares et les stations, les agents travaillent encore pour aménager au mieux bus et lignes de métro. Aucun détail ne doit être oublié. Et pour guider les voyageurs lors des premiers jours du déconfinement, tous les opérateurs de transport ont prévu de renforcer leurs équipes sur le terrain.



